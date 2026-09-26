Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Totally
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 749986
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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797903869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Totally
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
That's How It Goes, Peroxide Swing, Me & Mrs. You, Love At First Sight, Anyone To Love, Guess I'm Falling 4 U, Tell Him He's Yours
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's How It Goes, Peroxide Swing, Me & Mrs. You, Love At First Sight, Anyone To Love, Guess I'm Falling 4 U, Tell Him He's Yours
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797903869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Totally
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
That's How It Goes, Peroxide Swing, Me & Mrs. You, Love At First Sight, Anyone To Love, Guess I'm Falling 4 U, Tell Him He's Yours
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's How It Goes, Peroxide Swing, Me & Mrs. You, Love At First Sight, Anyone To Love, Guess I'm Falling 4 U, Tell Him He's Yours
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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