Top.Mail.Ru
Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка - фото 1
Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка - фото 2
Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Totally
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797903869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Totally
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
That's How It Goes, Peroxide Swing, Me & Mrs. You, Love At First Sight, Anyone To Love, Guess I'm Falling 4 U, Tell Him He's Yours
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's How It Goes, Peroxide Swing, Me & Mrs. You, Love At First Sight, Anyone To Love, Guess I'm Falling 4 U, Tell Him He's Yours



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797903869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Totally
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
That's How It Goes, Peroxide Swing, Me & Mrs. You, Love At First Sight, Anyone To Love, Guess I'm Falling 4 U, Tell Him He's Yours
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's How It Goes, Peroxide Swing, Me & Mrs. You, Love At First Sight, Anyone To Love, Guess I'm Falling 4 U, Tell Him He's Yours


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Buble - Totally (EP) (5014797903869) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...