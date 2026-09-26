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Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка

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Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 1
Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 2
Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 3
Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 4
Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Raffaella Carra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 1
  • Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 2
  • Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 3
  • Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 4
  • Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732767264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Raffaella Carra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mamma dammi 100 lire, Amore, amore, Una canzon d'amor, Oh Maria, Dammi la libert?, Caliente, caliente, Adi?s amigo, S?per rumbas / Me ped?as un beso / Caramba, carambita / Me va, me va, Niente di pi?, Noches tropicales
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка

«Raffaella Carra» — двенадцатый альбом Раффаэллы Карра, созданный для латиноамериканского рынка и никогда прежде не издававшийся в Италии. Первый из трёх альбомов певицы, записанных на испанском лейбле Hispavox, был выпущен в 1981 году. Теперь поклонники могут наконец-то насладиться итальянским изданием! Альбом доступен на лимитированном и пронумерованном виниле в цвете Arctic Pearl с восстановленной обложкой с оригинала Ключевая и самая успешная песня всего альбома — Caliente, Caliente, с захватывающим ритмом и экзотическим звучанием. Тщательно продуманная и современная аранжировка сочетает элементы диско-музыки с южноамериканскими мотивами, создавая взрывной авангардный стиль. Танцевальный микс того периода, альбом определённо знаменует собой важный музыкальный поворот для Раффаэллы, отказ от евродиско в пользу типичного танцевального звучания 80-х, но при этом отдавая дань уважения типичному латиноамериканскому стилю, как в случае с Adios Amigo и попурри Super Rumbas. Amore, amore или Mamma dammi 100 lire, песни, с большим успехом исполнявшиеся в многочисленных телевизионных программах и на живых выступлениях Рафаэллы по всему миру! Достаточно сказать, что альбом получил две платиновые сертификации только в Испании и несколько золотых и платиновых в Латинской Америке.

Отзывы о товаре Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732767264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Raffaella Carra
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mamma dammi 100 lire, Amore, amore, Una canzon d'amor, Oh Maria, Dammi la libert?, Caliente, caliente, Adi?s amigo, S?per rumbas / Me ped?as un beso / Caramba, carambita / Me va, me va, Niente di pi?, Noches tropicales
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Raffaella Carra» — двенадцатый альбом Раффаэллы Карра, созданный для латиноамериканского рынка и никогда прежде не издававшийся в Италии. Первый из трёх альбомов певицы, записанных на испанском лейбле Hispavox, был выпущен в 1981 году. Теперь поклонники могут наконец-то насладиться итальянским изданием! Альбом доступен на лимитированном и пронумерованном виниле в цвете Arctic Pearl с восстановленной обложкой с оригинала Ключевая и самая успешная песня всего альбома — Caliente, Caliente, с захватывающим ритмом и экзотическим звучанием. Тщательно продуманная и современная аранжировка сочетает элементы диско-музыки с южноамериканскими мотивами, создавая взрывной авангардный стиль. Танцевальный микс того периода, альбом определённо знаменует собой важный музыкальный поворот для Раффаэллы, отказ от евродиско в пользу типичного танцевального звучания 80-х, но при этом отдавая дань уважения типичному латиноамериканскому стилю, как в случае с Adios Amigo и попурри Super Rumbas. Amore, amore или Mamma dammi 100 lire, песни, с большим успехом исполнявшиеся в многочисленных телевизионных программах и на живых выступлениях Рафаэллы по всему миру! Достаточно сказать, что альбом получил две платиновые сертификации только в Испании и несколько золотых и платиновых в Латинской Америке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Raffaella Carra - Raffaella Carra (coloured) (5021732767264) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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