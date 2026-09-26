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Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка

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Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка - фото 1
Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kris Kristofferson
Альбом (сингл)
Kristofferson
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка - фото 1
  • Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749880
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Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kris Kristofferson
Альбом (сингл)
Kristofferson
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Blame It On the Stones, To Beat the Devil, Me and Bobby McGee, Best of All Possible Worlds, HeMake It Through the Night, The Law Is for Protection of the People, Casey's Last Ride, Just the Other Nowhere, Darby's Castle, For the Good Times, Duvalier's Dream, Sunday Mornin' Comin' Down
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка

Легенда кантри Крис Кристофферсон выпустил свой одноимённый дебютный альбом «Kristofferson» в 1970 году, ознаменовав запоздалое начало долгой и блестящей карьеры. Альбом выпущен ограниченным тиражом в 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров на оранжевом 180 г виниле и упакован в роскошный прочный конверт с текстами песен Джонни Кэша. Крис Кристофферсон был пионером аутло-кантри, которое отошло от изысканного нэшвиллского звучания в сторону более грубого, интроспективного стиля. Его тексты были ярко политизированы, что отличало его от других кантри-исполнителей. Кристофферсон написал многие из своих ранних песен, подрабатывая, перевозя рабочих на нефтяные вышки в Мексиканском заливе и обратно, а затем исполнял их в свободное время. Через Джун Картер он пытался связаться с её партнёром Джонни Кэшем, который позже пригласил Кристофферсона выступить с ним на Ньюпортском фолк-фестивале 1969 года. После этого выступления Фред Фостер из Monument Records подписал с ним контракт как с автором песен и исполнителем.

Отзывы о товаре Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kris Kristofferson
Альбом (сингл)
Kristofferson
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Blame It On the Stones, To Beat the Devil, Me and Bobby McGee, Best of All Possible Worlds, HeMake It Through the Night, The Law Is for Protection of the People, Casey's Last Ride, Just the Other Nowhere, Darby's Castle, For the Good Times, Duvalier's Dream, Sunday Mornin' Comin' Down
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Легенда кантри Крис Кристофферсон выпустил свой одноимённый дебютный альбом «Kristofferson» в 1970 году, ознаменовав запоздалое начало долгой и блестящей карьеры. Альбом выпущен ограниченным тиражом в 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров на оранжевом 180 г виниле и упакован в роскошный прочный конверт с текстами песен Джонни Кэша. Крис Кристофферсон был пионером аутло-кантри, которое отошло от изысканного нэшвиллского звучания в сторону более грубого, интроспективного стиля. Его тексты были ярко политизированы, что отличало его от других кантри-исполнителей. Кристофферсон написал многие из своих ранних песен, подрабатывая, перевозя рабочих на нефтяные вышки в Мексиканском заливе и обратно, а затем исполнял их в свободное время. Через Джун Картер он пытался связаться с её партнёром Джонни Кэшем, который позже пригласил Кристофферсона выступить с ним на Ньюпортском фолк-фестивале 1969 года. После этого выступления Фред Фостер из Monument Records подписал с ним контракт как с автором песен и исполнителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kris Kristofferson - Kristofferson (coloured) (8719262041363) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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