Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка
Мини-альбом (EP) Everything Squared стал долгожданным камбэком дуэта Марка Клиффорда (Mark Clifford) и Сары Пикок (Sarah Peacock). Пластинка демонстрирует современную эволюцию их фирменного стиля, который на стыке 1990-х годов стер границы между гитарным шугейзом и глубоким электронным эмбиентом. Звучание релиза медленное, гипнотическое и экспериментальное: мерцающие мелодии переплетаются с ломаной перкуссией, а меланхоличный вокал Сары Пикок сильно деконструирован, нарезан на сэмплы и превращен в полноценный воздушный инструмент. В записи двух треков принял участие японский бас-гитарист Сигэру Исихара (Shigeru Ishihara), добавивший глубокие даб-линии. Мастерингом занимался культовый берлинский музыкант и инженер Стефан Бетке (Stefan Betke / Pole), а футуристичный дизайн обложки разработало знаменитое агентство The Designers Republic™. После выхода релиз возглавил танцевальный хит-парад Великобритании (UK Dance Albums Chart).
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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