Bibio - Phantom Brickworks (5056614795127) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bibio
Альбом (сингл)
Phantom Brickworks
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 749815
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5 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614795127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bibio
Альбом (сингл)
Phantom Brickworks
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Dinorwic, Dorothea's Bed, Phantom Brickworks VI, Suram, Llyn Peris, Phantom Brickworks VII, Tegid's Court, Brograve, Spider Bridge, Sychder MCMLXXXIX
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bibio - Phantom Brickworks (5056614795127) виниловая пластинка
"Phantom Brickworks LP II" - альбом 2024 года британского музыканта и продюсера Bibio. Стивен Джеймс Уилкинсон (родился 4 декабря 1978 года), более известный как Bibio, - английский музыкант и продюсер. Он известен своим отчетливым аналоговым lo-fi звучанием и работой в различных жанрах, начиная с фолк-троники и эмбиента и заканчивая инструментальным хип-хопом, инди-попом, электроникой, соулом, фанком и альтернативным R&B. В настоящее время выпускает музыку на Warp Records, а ранее выходил на Mush Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614795127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bibio
Альбом (сингл)
Phantom Brickworks
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Dinorwic, Dorothea's Bed, Phantom Brickworks VI, Suram, Llyn Peris, Phantom Brickworks VII, Tegid's Court, Brograve, Spider Bridge, Sychder MCMLXXXIX
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
"Phantom Brickworks LP II" - альбом 2024 года британского музыканта и продюсера Bibio. Стивен Джеймс Уилкинсон (родился 4 декабря 1978 года), более известный как Bibio, - английский музыкант и продюсер. Он известен своим отчетливым аналоговым lo-fi звучанием и работой в различных жанрах, начиная с фолк-троники и эмбиента и заканчивая инструментальным хип-хопом, инди-попом, электроникой, соулом, фанком и альтернативным R&B. В настоящее время выпускает музыку на Warp Records, а ранее выходил на Mush Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bibio - Phantom Brickworks (5056614795127) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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