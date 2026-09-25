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Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка

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Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка - фото 1
Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749803
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931355605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Feelin' Love, Rock Out, Upload, Humble, Only Way, Metal & Fire, Outside, Mantle, Ego, Walking
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка

Rock Out — шестой студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2021 году Издание на виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother и композитор таких хитов, как «Woman» и «Joker & the Thief», прославился своими мощными риффами и классическим хард-роковым стилем. Альбом 2021 года «Rock Out» излучает ту же самую электризующую энергию, предлагая прямолинейный, насыщенный риффами рок с сырым, импровизационным звучанием и безошибочно узнаваемым настроем, вдохновленным 70-ми.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931355605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Feelin' Love, Rock Out, Upload, Humble, Only Way, Metal & Fire, Outside, Mantle, Ego, Walking
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Rock Out — шестой студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2021 году Издание на виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother и композитор таких хитов, как «Woman» и «Joker & the Thief», прославился своими мощными риффами и классическим хард-роковым стилем. Альбом 2021 года «Rock Out» излучает ту же самую электризующую энергию, предлагая прямолинейный, насыщенный риффами рок с сырым, импровизационным звучанием и безошибочно узнаваемым настроем, вдохновленным 70-ми.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wolfmother - Rock Out (coloured) (8717931355605) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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