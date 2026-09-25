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Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка

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Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка - фото 1
Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка - фото 2
Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Psychic Warfare
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка - фото 1
  • Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка - фото 2
  • Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0850058296142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Psychic Warfare
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Affidavit, X-Ray Visions, Firebirds!, A Quick Death In Texas, Sucker For The Witch, Your Love Is Incarceration, Doom Saloon, Our Lady Of Electric Light, Noble Savage, Behold The Colossus, Decapitation Blues, Son Of Virginia
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Affidavit, X-Ray Visions, Firebirds!, A Quick Death In Texas, Sucker For The Witch, Your Love Is Incarceration, Doom Saloon, Our Lady Of Electric Light, Noble Savage, Behold The Colossus, Decapitation Blues, Son Of Virginia

Отзывы о товаре Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0850058296142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Psychic Warfare
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Affidavit, X-Ray Visions, Firebirds!, A Quick Death In Texas, Sucker For The Witch, Your Love Is Incarceration, Doom Saloon, Our Lady Of Electric Light, Noble Savage, Behold The Colossus, Decapitation Blues, Son Of Virginia
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Affidavit, X-Ray Visions, Firebirds!, A Quick Death In Texas, Sucker For The Witch, Your Love Is Incarceration, Doom Saloon, Our Lady Of Electric Light, Noble Savage, Behold The Colossus, Decapitation Blues, Son Of Virginia
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clutch - Psychic Warfare (coloured) (0850058296142) виниловая пластинка – стоимость товара 4200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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