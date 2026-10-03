Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка
Пластинка открывает дискографию загадочного и полностью анонимного британского проекта SAULT, ведомого именитым продюсером Inflo (известным по работе с Little Simz и Michael Kiwanuka) при вокальном участии певиц Cleo Sol и Kid Sister. Участники коллектива долгое время не раскрывали своих лиц, не давали интервью и не продвигали альбом через стандартные медиаканалы, смещая весь фокус на саму музыку. Звучание релиза характеризуется выразительными, плотными басовыми линиями, живыми «теплыми» ритмами и винтажной атмосферой фанка 1970-х годов, которая мастерски переплетается с остросоциальной и актуальной лирикой о правах темнокожих, личной свободе и современных проблемах. Альбом получил восторженные отзывы критиков за свою самобытность и мощную энергетику.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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