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Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка

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Wolfmother - Rock&#039;n&#039;Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка - фото 1
Wolfmother - Rock&#039;n&#039;Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolfmother - Rock&#039;n&#039;Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolfmother - Rock&#039;n&#039;Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749760
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931355636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Higher, Rock'n'roll Survivor, Hot Night, Kick Ass, Spanish Rose, Freedom is Mine, Special Lady
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка

Rock'n'Roll Baby — пятый студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на цветном виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother, прославился благодаря взрывным хитам в стиле ретро, ??таким как «Woman» и «Joker & the Thief». Известный своими мощными риффами и неповторимым вокалом, он продолжил развивать этот стиль на своем альбоме 2019 года «Rock'n'Roll Baby», сырой, блюзовой пластинке, которая передает непринужденную энергию живых выступлений и классическую атмосферу хард-рока 70-х годов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931355636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Higher, Rock'n'roll Survivor, Hot Night, Kick Ass, Spanish Rose, Freedom is Mine, Special Lady
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Rock'n'Roll Baby — пятый студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на цветном виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother, прославился благодаря взрывным хитам в стиле ретро, ??таким как «Woman» и «Joker & the Thief». Известный своими мощными риффами и неповторимым вокалом, он продолжил развивать этот стиль на своем альбоме 2019 года «Rock'n'Roll Baby», сырой, блюзовой пластинке, которая передает непринужденную энергию живых выступлений и классическую атмосферу хард-рока 70-х годов.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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