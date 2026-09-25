Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 749760
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Характеристики
Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931355636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Higher, Rock'n'roll Survivor, Hot Night, Kick Ass, Spanish Rose, Freedom is Mine, Special Lady
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка
Rock'n'Roll Baby — пятый студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на цветном виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother, прославился благодаря взрывным хитам в стиле ретро, ??таким как «Woman» и «Joker & the Thief». Известный своими мощными риффами и неповторимым вокалом, он продолжил развивать этот стиль на своем альбоме 2019 года «Rock'n'Roll Baby», сырой, блюзовой пластинке, которая передает непринужденную энергию живых выступлений и классическую атмосферу хард-рока 70-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931355636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Higher, Rock'n'roll Survivor, Hot Night, Kick Ass, Spanish Rose, Freedom is Mine, Special Lady
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Rock'n'Roll Baby — пятый студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на цветном виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother, прославился благодаря взрывным хитам в стиле ретро, ??таким как «Woman» и «Joker & the Thief». Известный своими мощными риффами и неповторимым вокалом, он продолжил развивать этот стиль на своем альбоме 2019 года «Rock'n'Roll Baby», сырой, блюзовой пластинке, которая передает непринужденную энергию живых выступлений и классическую атмосферу хард-рока 70-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (coloured) (8717931355636) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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