Top.Mail.Ru
Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка - фото 1
Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Myrkur
Альбом (сингл)
M
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка - фото 1
  • Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676493012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Myrkur
Альбом (сингл)
M
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Skogen Skulle Do, Haevnen, Onde Born, Volvens Spadom, Jeg er Guden, I er Tjenerne, Nordlys, Mordet, Byssan Lull, Dybt I Skoven, Skadi, Norn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка

Вскоре после получившего международное признание дебютного EP Myrkur выходит "M", долгожданный первый полноформатный альбом датского феномена блэк-метала. Записанный в различных местах Осло, Норвегия, включая музей известного художника Эмануэля Вигеланда, с сопродюсером Гармом, идейным вдохновителем легендарной блэк-метал группы Ulver, альбом достиг того высокого уровня, на который все надеялись. Мелодии богаты и насыщенны, а брутальность звучания захватывает дух. «M» — это высокохудожественный и прогрессивный металлический шедевр, сочетающий в себе блэк-метал второй волны, скандинавскую народную музыку, классические инструменты и завораживающие хоровые партии. В музыкальном плане альбом дополнительно обогащен участием участников Mayhem и Nidingr, а также гостевым появлением Кристофера Амотта из Arch Enemy, что позволило Myrkur быстро зарекомендовать себя как одна из лучших и самых интересных групп на современной метал-сцене. Обязательно к прослушиванию для всех поклонников Ulver, Emperor, Agalloch, Enslaved, Alcest, Darkthrone, Gorgoroth и Winterfylleth!

Отзывы о товаре Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676493012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Myrkur
Альбом (сингл)
M
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Skogen Skulle Do, Haevnen, Onde Born, Volvens Spadom, Jeg er Guden, I er Tjenerne, Nordlys, Mordet, Byssan Lull, Dybt I Skoven, Skadi, Norn
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вскоре после получившего международное признание дебютного EP Myrkur выходит "M", долгожданный первый полноформатный альбом датского феномена блэк-метала. Записанный в различных местах Осло, Норвегия, включая музей известного художника Эмануэля Вигеланда, с сопродюсером Гармом, идейным вдохновителем легендарной блэк-метал группы Ulver, альбом достиг того высокого уровня, на который все надеялись. Мелодии богаты и насыщенны, а брутальность звучания захватывает дух. «M» — это высокохудожественный и прогрессивный металлический шедевр, сочетающий в себе блэк-метал второй волны, скандинавскую народную музыку, классические инструменты и завораживающие хоровые партии. В музыкальном плане альбом дополнительно обогащен участием участников Mayhem и Nidingr, а также гостевым появлением Кристофера Амотта из Arch Enemy, что позволило Myrkur быстро зарекомендовать себя как одна из лучших и самых интересных групп на современной метал-сцене. Обязательно к прослушиванию для всех поклонников Ulver, Emperor, Agalloch, Enslaved, Alcest, Darkthrone, Gorgoroth и Winterfylleth!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Myrkur - M (coloured) (0781676493012) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...