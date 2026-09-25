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Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка

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Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка - фото 1
Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка - фото 2
Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка - фото 1
  • Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка - фото 2
  • Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749741
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xerrox Phaser Acat 1, Xerrox Rin, Xerrox Soma, Xerrox Meta Phaser, Xerrox Sora, Xerrox Monophaser 1, Xerrox Monophaser 2, Xerrox Teion, Xerrox Teion Acat, Xerrox Tek Part 1, Xerrox Monophaser 3
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка

Xerrox Vol. 2 — шестой студийный альбом немецкого электронного музыканта Альвы Ното, выпущенный в 2009 году. Это вторая часть пенталогии Xerrox, основанной на концепции цифрового копирования исходного материала. Как и в случае с первым альбомом Xerrox, отправной точкой является набор сэмплов, собранных из внешних источников. На этот раз. представлены фрагменты и записи Стивена О'Мэлли, соавтора Sunn O))), и композитора Майкла Наймана, а также отрывок из тура по Инсену 2004 года с Рюичи Сакамото. Хотя творчество Альвы Ното преимущественно связано с безупречным звуковым дизайном, серия Xerrox отличается более интимными жестами и эмоциональной чувствительностью. Этот том отходит от концептуализма и. упорядоченности предыдущих музыкальных работ, варьируясь от трогательных элегий до умопомрачительных научно-фантастических проекций в внесолнечные миры. Эта переизданная версия будет выпущена на лейбле NOTON в 2026 году.

Отзывы о товаре Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xerrox Phaser Acat 1, Xerrox Rin, Xerrox Soma, Xerrox Meta Phaser, Xerrox Sora, Xerrox Monophaser 1, Xerrox Monophaser 2, Xerrox Teion, Xerrox Teion Acat, Xerrox Tek Part 1, Xerrox Monophaser 3
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Xerrox Vol. 2 — шестой студийный альбом немецкого электронного музыканта Альвы Ното, выпущенный в 2009 году. Это вторая часть пенталогии Xerrox, основанной на концепции цифрового копирования исходного материала. Как и в случае с первым альбомом Xerrox, отправной точкой является набор сэмплов, собранных из внешних источников. На этот раз. представлены фрагменты и записи Стивена О'Мэлли, соавтора Sunn O))), и композитора Майкла Наймана, а также отрывок из тура по Инсену 2004 года с Рюичи Сакамото. Хотя творчество Альвы Ното преимущественно связано с безупречным звуковым дизайном, серия Xerrox отличается более интимными жестами и эмоциональной чувствительностью. Этот том отходит от концептуализма и. упорядоченности предыдущих музыкальных работ, варьируясь от трогательных элегий до умопомрачительных научно-фантастических проекций в внесолнечные миры. Эта переизданная версия будет выпущена на лейбле NOTON в 2026 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto - Xerrox Vol.2 (4251804155496) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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