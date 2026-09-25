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Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка

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Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка - фото 1
Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка - фото 2
Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.3
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка - фото 1
  • Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка - фото 2
  • Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749740
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.3
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xerrox Atmosphere, Xerrox Helm Transphaser, Xerrox 2ndevol, Xerrox Radieuse, Xerrox 2ndevol2nd, Xerrox Isola, Xerrox Solphaer, Xerrox Mesosphere, Xerrox Spark, Xerrox Spiegel, Xerrox Exosphere
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка

Xerrox Vol. 3 — восьмой сольный студийный альбом немецкого электронного музыканта Альвы Ното, выпущенный в 2015 году в рамках продолжающейся пенталогии Xerrox, начавшейся с Xerrox Vol. 1 (2007) и Xerrox Vol. 2 (2009). Вдохновленный такими знаковыми произведениями, как фильм Андрея Тарковского 1971 года «Солярис», «Таинственный остров и капитан Немо» Хуана Антонио Бардема и Анри Кольпи, Карстен Николаи в своем третьем, удивительно масштабном томе серии Xerrox меняет строгость на кинематографическую пышность. В соответствии с концепцией серии, основанной на «использовании процесса копирования в качестве основы», одиннадцать композиций этого тома можно воспринимать как копии воспоминаний, исследующие эмоциональные паттерны данных, которые отражаются в виде мелодических векторов и шума. Эта обновленная версия будет переиздана на лейбле NOTON в 2026 году.

Отзывы о товаре Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.3
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xerrox Atmosphere, Xerrox Helm Transphaser, Xerrox 2ndevol, Xerrox Radieuse, Xerrox 2ndevol2nd, Xerrox Isola, Xerrox Solphaer, Xerrox Mesosphere, Xerrox Spark, Xerrox Spiegel, Xerrox Exosphere
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Xerrox Vol. 3 — восьмой сольный студийный альбом немецкого электронного музыканта Альвы Ното, выпущенный в 2015 году в рамках продолжающейся пенталогии Xerrox, начавшейся с Xerrox Vol. 1 (2007) и Xerrox Vol. 2 (2009). Вдохновленный такими знаковыми произведениями, как фильм Андрея Тарковского 1971 года «Солярис», «Таинственный остров и капитан Немо» Хуана Антонио Бардема и Анри Кольпи, Карстен Николаи в своем третьем, удивительно масштабном томе серии Xerrox меняет строгость на кинематографическую пышность. В соответствии с концепцией серии, основанной на «использовании процесса копирования в качестве основы», одиннадцать композиций этого тома можно воспринимать как копии воспоминаний, исследующие эмоциональные паттерны данных, которые отражаются в виде мелодических векторов и шума. Эта обновленная версия будет переиздана на лейбле NOTON в 2026 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto - Xerrox Vol.3 (4251804155519) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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