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Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка

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Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка - фото 1
Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.1
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка - фото 1
  • Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749739
Доставка в Москве
Загружаем...
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Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.1
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
10-22-38 Astoria, Haliod Xerrox Copy 4, 03-10-06 Astoria, Haliod Xerrox Copy 3 (Paris) 03-10-06 Astoria 2, Haliod Xerrox Copy 2 (Airfrance), Haliod Xerrox Copy 6, 05-10-06 Astoria, Haliod Xerrox Copy 11, Haliod Xerrox Copy 1, 02-10-06 Astoria 1, Haliod Xerrox Copy 111, 09-10-19 Astoria, Haliod Xerrox Copy 9
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка

Xerrox Vol. 1 — третий студийный альбом немецкого электронного музыканта Альвы Ното. Он был выпущен в 2007 году как часть продолжающейся пенталогии Xerrox, основанной на концепции цифрового копирования исходного материала. В основе серии Xerrox лежит процесс копирования, в котором рассматривается манипулирование данными посредством бесконечного воспроизведения. Из-за присущей копированию ошибки, возникающей при создании копий с чужих копий, повседневные звуки настолько изменяются, что их практически невозможно связать с исходным материалом. В результате создаются совершенно новые звуки: копии оригиналов сами становятся оригиналами. Вместе с Кристофом Брюнггелем Николай разработал «трансформатор сэмплов», который берет аудиофрагменты и изменяет их до неузнаваемости. В этом процессе превращения чего-то знакомого в нечто непривычное использовались и изменялись сэмплы из очевидных источников — рекламных джинглов, сигналов аэропорта, музыки ожидания на телефонной линии и саундтреков к фильмам, — в результате чего получались звуки, совершенно непохожие на их первоисточник. В итоге получилась серия завораживающих, искусно реализованных произведений, которые переосмысливают звучание «глюков и баса» Николая, превращая его в продолжительные, кинематографичные, органичные и почти оркестровые работы. За Xerrox Vol. 1 последовали Xerrox Vol. 2 (2009), Xerrox Vol. 3 (2015), Xerrox Vol. 4 (2020) и Xerrox Vol. 5 (2024). Эта обновленная версия будет переиздана на NOTON в 2026 году.

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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.1
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
10-22-38 Astoria, Haliod Xerrox Copy 4, 03-10-06 Astoria, Haliod Xerrox Copy 3 (Paris) 03-10-06 Astoria 2, Haliod Xerrox Copy 2 (Airfrance), Haliod Xerrox Copy 6, 05-10-06 Astoria, Haliod Xerrox Copy 11, Haliod Xerrox Copy 1, 02-10-06 Astoria 1, Haliod Xerrox Copy 111, 09-10-19 Astoria, Haliod Xerrox Copy 9
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Xerrox Vol. 1 — третий студийный альбом немецкого электронного музыканта Альвы Ното. Он был выпущен в 2007 году как часть продолжающейся пенталогии Xerrox, основанной на концепции цифрового копирования исходного материала. В основе серии Xerrox лежит процесс копирования, в котором рассматривается манипулирование данными посредством бесконечного воспроизведения. Из-за присущей копированию ошибки, возникающей при создании копий с чужих копий, повседневные звуки настолько изменяются, что их практически невозможно связать с исходным материалом. В результате создаются совершенно новые звуки: копии оригиналов сами становятся оригиналами. Вместе с Кристофом Брюнггелем Николай разработал «трансформатор сэмплов», который берет аудиофрагменты и изменяет их до неузнаваемости. В этом процессе превращения чего-то знакомого в нечто непривычное использовались и изменялись сэмплы из очевидных источников — рекламных джинглов, сигналов аэропорта, музыки ожидания на телефонной линии и саундтреков к фильмам, — в результате чего получались звуки, совершенно непохожие на их первоисточник. В итоге получилась серия завораживающих, искусно реализованных произведений, которые переосмысливают звучание «глюков и баса» Николая, превращая его в продолжительные, кинематографичные, органичные и почти оркестровые работы. За Xerrox Vol. 1 последовали Xerrox Vol. 2 (2009), Xerrox Vol. 3 (2015), Xerrox Vol. 4 (2020) и Xerrox Vol. 5 (2024). Эта обновленная версия будет переиздана на NOTON в 2026 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto - Xerrox Vol.1 (4251804155472) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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