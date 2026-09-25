Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
В наличии
Код товара: 749153
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
320
Ширина нижней ступени, мм
380
Габариты в сложенном состоянии, мм
1575x445x160
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
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Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
320
Ширина нижней ступени, мм
380
Габариты в сложенном состоянии, мм
1575x445x160
Страна производитель
Россия
Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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