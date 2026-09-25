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Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая купить с доставкой в Москве
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Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая

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Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - фото 1
Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - фото 2
Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - фото 3
Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
2.55
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - фото 1
  • Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - фото 2
  • Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - фото 3
  • Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741872
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
2.55
Максимальная высота, м
0.43
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
160
Ширина нижней ступени, мм
410
Габариты в сложенном состоянии, мм
480x410x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
49х39х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая

Сверхкомпактная двухсторонняя алюминиевая стремянка-подставка на 2 ступени. Идеально заменяет громоздкие табуреты при домашних работах, обеспечивая подъем на площадку высотой 43 см с любой стороны. Рифленые широкие ступени, прочные фиксирующие ремни и эластичные наконечники на ножках делают конструкцию максимально безопасной. В сложенном виде толщина составляет всего 16 см, что позволяет хранить её под кроватью, в узкой нише или багажнике автомобиля.

Отзывы о товаре Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
2.55
Максимальная высота, м
0.43
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
160
Ширина нижней ступени, мм
410
Габариты в сложенном состоянии, мм
480x410x160
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Сверхкомпактная двухсторонняя алюминиевая стремянка-подставка на 2 ступени. Идеально заменяет громоздкие табуреты при домашних работах, обеспечивая подъем на площадку высотой 43 см с любой стороны. Рифленые широкие ступени, прочные фиксирующие ремни и эластичные наконечники на ножках делают конструкцию максимально безопасной. В сложенном виде толщина составляет всего 16 см, что позволяет хранить её под кроватью, в узкой нише или багажнике автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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