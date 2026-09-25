Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 741883
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2 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.6
Максимальная высота, м
0.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
250
Ширина нижней ступени, мм
410
Габариты в сложенном состоянии, мм
1300x410x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.31х0.4х0.1
Вес, кг.
4.9
Описание товара Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени
Малогабаритная стальная стремянка с 3 ступенями, идеальный помощник для повседневных домашних нужд. Позволяет легко дотянуться до верхних полок шкафов и антресолей. Высота площадки составляет 60 см. Благодаря цельнометаллической конструкции модель выдерживает нагрузку до 150 кг, сохраняя легкость и мобильность. Быстро складывается одним движением, занимая минимум места за шкафом или в нише. Безопасность обеспечивается рифлением ступеней и эргономичным поручнем.
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Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.6
Максимальная высота, м
0.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
250
Ширина нижней ступени, мм
410
Габариты в сложенном состоянии, мм
1300x410x110
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Страна производитель
Китай
Малогабаритная стальная стремянка с 3 ступенями, идеальный помощник для повседневных домашних нужд. Позволяет легко дотянуться до верхних полок шкафов и антресолей. Высота площадки составляет 60 см. Благодаря цельнометаллической конструкции модель выдерживает нагрузку до 150 кг, сохраняя легкость и мобильность. Быстро складывается одним движением, занимая минимум места за шкафом или в нише. Безопасность обеспечивается рифлением ступеней и эргономичным поручнем.
Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени - по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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