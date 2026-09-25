Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747936
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
371
Ширина нижней ступени, мм
389
Габариты в сложенном состоянии, мм
402x410x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
44х41х17
Вес, кг.
1.45
Описание товара Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитСтремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97943, 3 ступени, компактная, стальная Россия
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97836, 4 ступени, стальная, оцинкованная
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97843, 3 ступени, стальная, Россия
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97953, 3 ступени, стальной профиль, алюминиевы...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитСтальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитСтремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97933, 3ст., стальная, Россия
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитСтремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с п...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97837, 5 ступеней, стальная, оцинкованная
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97954, 4 ступени, стальной профиль, алюминиевы...
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитДвухсторонняя стремянка СИБИН 38825-02, 2 ступени, алюминиевая
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97945, 5, ступеней, компактная, стальная Росси...
Бренд
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
371
Ширина нижней ступени, мм
389
Габариты в сложенном состоянии, мм
402x410x160
Страна производитель
Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия