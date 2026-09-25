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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия купить с доставкой в Москве
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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия

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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 1
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 2
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 3
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 4
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 5
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 6
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 7
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 1
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 2
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 3
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 4
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 5
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 6
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 7
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747936
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
371
Ширина нижней ступени, мм
389
Габариты в сложенном состоянии, мм
402x410x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
44х41х17
Вес, кг.
1.45

Описание товара Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия

Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия

Отзывы о товаре Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
371
Ширина нижней ступени, мм
389
Габариты в сложенном состоянии, мм
402x410x160
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97922, 2ст., алюминиевая, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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