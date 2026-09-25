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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 купить с доставкой в Москве
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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986

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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 1
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 2
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 3
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 4
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 5
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 6
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 7
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 8
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 9
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.32
Максимальная нагрузка, кг
120
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 1
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 2
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 3
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 4
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 5
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 6
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 7
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 8
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 9
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986
2 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.32
Максимальная нагрузка, кг
120
Ширина верхней ступени, мм
345
Ширина нижней ступени, мм
495
Габариты в сложенном состоянии, мм
1425x525x160
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986

Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986

Отзывы о товаре Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.32
Максимальная нагрузка, кг
120
Ширина верхней ступени, мм
345
Ширина нижней ступени, мм
495
Габариты в сложенном состоянии, мм
1425x525x160
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ, 6 ступеней, 97986 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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