Стремянка стальная СИБРТЕХ 97728, 4 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стремянка стальная СИБРТЕХ 97728, 4 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием
Стальная стремянка Сибртех 97728 с 4 широкими ступенями размером 20 x 30 см, с полимерным покрытием, позволяет выполнять различные работы на высоте, превышающей человеческий рост. С ее помощью можно достать нужный предмет с полки, покрасить стену, поменять лампочку, вытереть пыль на шкафу и т.д. Верхняя ступень находится на высоте 88 см от опорной поверхности, рабочая высота составляет 288 см (при среднем росте пользователя 170 см). Дуга безопасности и широкие ступени с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивое положение пользователя. Стремянку следует размещать на ровной поверхности и использовать для работы только с ручным инструментом.
Преимущества
- Прочная конструкция — стремянка изготовлена из стального профиля и снабжена надежным механизмом раскладывания, поэтому выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Защита от разрушения — стальной профиль покрыт антикоррозийной краской.
- Защита напольного покрытия — благодаря пластиковым накладкам ножки не царапают опорную поверхность.
- Малый вес 5,9 кг — стремянку можно легко переместить в нужное место.
- Удобное хранение — за счет толщины в сложенном виде 4,5 см стремянка не занимает много места.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 960 руб.740 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97828, 8 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитСтальная стремянка MIRAX 38800-05, 101 см, 5 ступеней
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитСтремянка СибрТех 4 ступени (97714)
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97839, 7 ступеней, стальная, оцинкованная
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97956, 6 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97829, 9 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97947, 7 ступеней, компактная, стальная Россия
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитСтальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97840, 8 ступеней, стальная, оцинкованная
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитДвухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая
Стальная стремянка Сибртех 97728 с 4 широкими ступенями размером 20 x 30 см, с полимерным покрытием, позволяет выполнять различные работы на высоте, превышающей человеческий рост. С ее помощью можно достать нужный предмет с полки, покрасить стену, поменять лампочку, вытереть пыль на шкафу и т.д. Верхняя ступень находится на высоте 88 см от опорной поверхности, рабочая высота составляет 288 см (при среднем росте пользователя 170 см). Дуга безопасности и широкие ступени с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивое положение пользователя. Стремянку следует размещать на ровной поверхности и использовать для работы только с ручным инструментом.
Преимущества
- Прочная конструкция — стремянка изготовлена из стального профиля и снабжена надежным механизмом раскладывания, поэтому выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Защита от разрушения — стальной профиль покрыт антикоррозийной краской.
- Защита напольного покрытия — благодаря пластиковым накладкам ножки не царапают опорную поверхность.
- Малый вес 5,9 кг — стремянку можно легко переместить в нужное место.
- Удобное хранение — за счет толщины в сложенном виде 4,5 см стремянка не занимает много места.
Отзывы о товаре Стремянка стальная СИБРТЕХ 97728, 4 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием