Стальная стремянка MIRAX 38800-05, 101 см, 5 ступеней
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 741884
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
3
Максимальная высота, м
1.01
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
250
Ширина нижней ступени, мм
450
Габариты в сложенном состоянии, мм
1740x450x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.77х0.46х0.1
Вес, кг.
6.5
Описание товара Стальная стремянка MIRAX 38800-05, 101 см, 5 ступеней
Компактная стальная стремянка на 5 ступеней, незаменимая при проведении мелкого ремонта, сборе урожая или обслуживании систем освещения. Стальная рама с качественной окраской гарантирует долгий срок службы. Алюминиевая верхняя площадка расположена на отметке 101 см от пола. Рифленые ступени надежно соединены с боковинами. На ножках установлены пластиковые противоскользящие башмаки, гарантирующие устойчивость на кафеле, ламинате и линолеуме без риска деформации покрытия.
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Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
3
Максимальная высота, м
1.01
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
250
Ширина нижней ступени, мм
450
Габариты в сложенном состоянии, мм
1740x450x110
Развернуть
Страна производитель
Китай
Компактная стальная стремянка на 5 ступеней, незаменимая при проведении мелкого ремонта, сборе урожая или обслуживании систем освещения. Стальная рама с качественной окраской гарантирует долгий срок службы. Алюминиевая верхняя площадка расположена на отметке 101 см от пола. Рифленые ступени надежно соединены с боковинами. На ножках установлены пластиковые противоскользящие башмаки, гарантирующие устойчивость на кафеле, ламинате и линолеуме без риска деформации покрытия.
Стальная стремянка MIRAX 38800-05, 101 см, 5 ступеней - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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