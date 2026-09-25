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Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT

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Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40-77
  • Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748708
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT

Оперативная память PATRIOT DDR5 объёмом 8 ГБ — практичное решение для обновления или сборки компьютера. Модуль в форм-факторе DIMM работает на тактовой частоте 4800 МГц, обеспечивая пропускную способность до 38 400 МБ/с. Тайминги CL40 и напряжение питания 1,1 В дополняют сбалансированные характеристики памяти, подходящей для повседневных задач и требовательных приложений.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 8GB DDR5-4800 PSD58G480081 PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Развернуть
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память PATRIOT DDR5 объёмом 8 ГБ — практичное решение для обновления или сборки компьютера. Модуль в форм-факторе DIMM работает на тактовой частоте 4800 МГц, обеспечивая пропускную способность до 38 400 МБ/с. Тайминги CL40 и напряжение питания 1,1 В дополняют сбалансированные характеристики памяти, подходящей для повседневных задач и требовательных приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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