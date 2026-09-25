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Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Plays Metallica
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) - фото 1
  • Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) - фото 2
  • Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748487
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Harmageddon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Harmageddon
Barcode
[4262428351317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Plays Metallica
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Enter Sandman, Master of Puppets, Harvester of Sorrow, The Unforgiven, Sad But True, Creeping Death, Wherever I May Roam, Welcome Home (Sanitarium), Battery (Bonus Track), Nothing Else Matters - (Bonus Track), Seek and Destroy (Bonus Tracks)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) виниловая пластинка

В 1996 году финская рок-группа Apocalyptica выпустила свой эпический дебютный альбом "Plays Metallica by Four Cellos". Этот инструментальный рок-опус с ведущей ролью виолончели изменил сцену хэви-метала на долгие годы. В честь 30-летия альбома группа выпускает его ремастированную версию с тремя бонус-треками на двойном черно-белом виниле. «Plays Metallica by Four Cellos» на момент выхода представлял собой свежую интерпретацию хитов крупнейшей в мире метал-группы. Более того, Apocalyptica создали собственный жанр и заложили основу для карьеры, которая длится более 30 лет, с миллионами проданных пластинок и аншлаговыми концертами по всему миру.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Harmageddon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Harmageddon
Barcode
[4262428351317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Plays Metallica
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Enter Sandman, Master of Puppets, Harvester of Sorrow, The Unforgiven, Sad But True, Creeping Death, Wherever I May Roam, Welcome Home (Sanitarium), Battery (Bonus Track), Nothing Else Matters - (Bonus Track), Seek and Destroy (Bonus Tracks)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
В 1996 году финская рок-группа Apocalyptica выпустила свой эпический дебютный альбом "Plays Metallica by Four Cellos". Этот инструментальный рок-опус с ведущей ролью виолончели изменил сцену хэви-метала на долгие годы. В честь 30-летия альбома группа выпускает его ремастированную версию с тремя бонус-треками на двойном черно-белом виниле. «Plays Metallica by Four Cellos» на момент выхода представлял собой свежую интерпретацию хитов крупнейшей в мире метал-группы. Более того, Apocalyptica создали собственный жанр и заложили основу для карьеры, которая длится более 30 лет, с миллионами проданных пластинок и аншлаговыми концертами по всему миру.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Apocalyptica - Plays Metallica (coloured) (4262428351317) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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