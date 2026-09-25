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OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Waking Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OneRepublic - Waking Up (0602488307932) - фото 1
  • OneRepublic - Waking Up (0602488307932) - фото 2
  • OneRepublic - Waking Up (0602488307932) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488307932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Waking Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Made for You, All the Right Moves, Secrets, Everybody Loves Me, Missing Persons 1 & 2, Good Life, All This Time, Fear, Waking Up, Marchin on, Lullaby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка

Waking Up — второй студийный альбом американской рок-группы OneRepublic, выпущенный в 2009 году и получивший впоследствии двойной платиновый статус. Включает хиты "Good Life", "Secrets" и "All The Right Moves". Издание на виниле Альбом, написанный и спродюсированный в основном вокалистом Райаном Теддером, также включает в себя авторские работы участников группы Брента Кутцле, Дрю Брауна, Эдди Фишера и продюсера Ноэля Занканеллы. Альбом Waking Up дебютировал на 21-м месте в американском чарте Billboard 200, разойдясь тиражом в 662 000 копий к 2015 году и получив двойной платиновый статус в США. В мировом масштабе было продано более 1,2 миллиона копий.

Отзывы о товаре OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488307932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Waking Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Made for You, All the Right Moves, Secrets, Everybody Loves Me, Missing Persons 1 & 2, Good Life, All This Time, Fear, Waking Up, Marchin on, Lullaby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Waking Up — второй студийный альбом американской рок-группы OneRepublic, выпущенный в 2009 году и получивший впоследствии двойной платиновый статус. Включает хиты "Good Life", "Secrets" и "All The Right Moves". Издание на виниле Альбом, написанный и спродюсированный в основном вокалистом Райаном Теддером, также включает в себя авторские работы участников группы Брента Кутцле, Дрю Брауна, Эдди Фишера и продюсера Ноэля Занканеллы. Альбом Waking Up дебютировал на 21-м месте в американском чарте Billboard 200, разойдясь тиражом в 662 000 копий к 2015 году и получив двойной платиновый статус в США. В мировом масштабе было продано более 1,2 миллиона копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OneRepublic - Waking Up (0602488307932) виниловая пластинка - купить по цене 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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