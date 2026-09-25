Pussycat Dolls - Doll Domination (0199957248037) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pussycat Dolls
Альбом (сингл)
Doll Domination
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 748475
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957248037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pussycat Dolls
Альбом (сингл)
Doll Domination
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When I Grow Up, Bottle Pop (with Snoop Dogg), Whatcha Think About That (with Missy Elliott), I Hate This Part, Takin' Over The World, Who's Gonna Love You, Happily Never After, Magic, Halo, In Person, Elevator, Hush Hush, Love The Way You Love Me, Whatchamacallit, I'm Done
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Pussycat Dolls - Doll Domination (0199957248037) виниловая пластинка
Впервые на виниле энергичный второй альбом «Doll Domination» американской группы Pussycat Dolls, выпущенный первоначально в 2008 году Издание на 180 г виниле в гейтфолде Doll Domination — второй и последний студийный альбом американской группы Pussycat Dolls. Альбом дебютировал на четвертом месте в американском чарте Billboard 200, став наиболее успешным альбомом группы. Он достиг аналогичных позиций на международных рынках, дебютировав на третьем месте в Канаде и на четвертом месте в Австралии, а также в чарте альбомов Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957248037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pussycat Dolls
Альбом (сингл)
Doll Domination
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When I Grow Up, Bottle Pop (with Snoop Dogg), Whatcha Think About That (with Missy Elliott), I Hate This Part, Takin' Over The World, Who's Gonna Love You, Happily Never After, Magic, Halo, In Person, Elevator, Hush Hush, Love The Way You Love Me, Whatchamacallit, I'm Done
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Впервые на виниле энергичный второй альбом «Doll Domination» американской группы Pussycat Dolls, выпущенный первоначально в 2008 году Издание на 180 г виниле в гейтфолде Doll Domination — второй и последний студийный альбом американской группы Pussycat Dolls. Альбом дебютировал на четвертом месте в американском чарте Billboard 200, став наиболее успешным альбомом группы. Он достиг аналогичных позиций на международных рынках, дебютировав на третьем месте в Канаде и на четвертом месте в Австралии, а также в чарте альбомов Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Pussycat Dolls - Doll Domination (0199957248037) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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