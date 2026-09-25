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Jin - Happy (coloured) (8800331139651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jin - Happy (coloured) (8800331139651) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jin
Альбом (сингл)
Happy
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jin - Happy (coloured) (8800331139651) - фото 1
  • Jin - Happy (coloured) (8800331139651) - фото 2
  • Jin - Happy (coloured) (8800331139651) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748470
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jin - Happy (coloured) (8800331139651) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[8800331139651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jin
Альбом (сингл)
Happy
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Running Wild, I'll Be There, Another Level, Falling, Heart on the Window (with WENDY), I will come to you
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Jin - Happy (coloured) (8800331139651) виниловая пластинка

«Happy» — первый сольный мини-альбом южнокорейского певца Джина из группы BTS. В альбом вошло 6 песен, среди которых дуэты с Венди из южнокорейского герлз-бэнда Red Velvet и участниками японской альтернативной рок-группы One Ok Rock Такой и Тору. Заглавный трек: Running Wild.

Отзывы о товаре Jin - Happy (coloured) (8800331139651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[8800331139651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jin
Альбом (сингл)
Happy
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Running Wild, I'll Be There, Another Level, Falling, Heart on the Window (with WENDY), I will come to you
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
«Happy» — первый сольный мини-альбом южнокорейского певца Джина из группы BTS. В альбом вошло 6 песен, среди которых дуэты с Венди из южнокорейского герлз-бэнда Red Velvet и участниками японской альтернативной рок-группы One Ok Rock Такой и Тору. Заглавный трек: Running Wild.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jin - Happy (coloured) (8800331139651) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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