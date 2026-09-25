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Gazpacho - Night (0802644819273) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gazpacho - Night (0802644819273) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Night
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gazpacho - Night (0802644819273) - фото 1
  • Gazpacho - Night (0802644819273) - фото 2
  • Gazpacho - Night (0802644819273) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748347
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gazpacho - Night (0802644819273) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Night
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dream of Stone, Chequered Light Buildings, Upside Down, Valerie's Friend, Massive Illusion, Etching
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Gazpacho - Night (0802644819273) виниловая пластинка

«Night» — четвёртый полноформатный студийный альбом норвежской группы Gazpacho в стиле альтернативный и прогрессивный рок. Релиз состоялся в феврале 2007 года на лейбле Intact Records. Альбом представляет собой концептуальное произведение, состоящее из одной длинной песни, разделённой на пять частей. Общая продолжительность — 53 минуты. Тема альбома — сны, где они заканчиваются и где начинается реальность, а также исследование этой концепции главным героем.

Отзывы о товаре Gazpacho - Night (0802644819273) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Night
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dream of Stone, Chequered Light Buildings, Upside Down, Valerie's Friend, Massive Illusion, Etching
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Night» — четвёртый полноформатный студийный альбом норвежской группы Gazpacho в стиле альтернативный и прогрессивный рок. Релиз состоялся в феврале 2007 года на лейбле Intact Records. Альбом представляет собой концептуальное произведение, состоящее из одной длинной песни, разделённой на пять частей. Общая продолжительность — 53 минуты. Тема альбома — сны, где они заканчиваются и где начинается реальность, а также исследование этой концепции главным героем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gazpacho - Night (0802644819273) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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