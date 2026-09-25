Black Label Society - Mafia (coloured) (0634164438180) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Mafia
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748330
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Характеристики
Бренд
MNRK
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164438180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Mafia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fire It Up, What’s In You, Suicide Messiah, Forever Down, In This River, You Must Be Blind, Death March, Octavia, Say What You Will, Too Tough To Die, Electric Hellfire, Spread Your Wings, Been A Long Time, Dirt On The Grave, I never Dreamed
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Black Label Society - Mafia (coloured) (0634164438180) виниловая пластинка
Mafia — шестой студийный альбом американской хэви-метал группы Black Label Society, выпущенный 8 марта 2005 года на лейбле Artemis Records. Это один из самых коммерчески успешных релизов группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MNRK
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164438180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Mafia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fire It Up, What’s In You, Suicide Messiah, Forever Down, In This River, You Must Be Blind, Death March, Octavia, Say What You Will, Too Tough To Die, Electric Hellfire, Spread Your Wings, Been A Long Time, Dirt On The Grave, I never Dreamed
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Mafia — шестой студийный альбом американской хэви-метал группы Black Label Society, выпущенный 8 марта 2005 года на лейбле Artemis Records. Это один из самых коммерчески успешных релизов группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Label Society - Mafia (coloured) (0634164438180) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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