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Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Demon Fuzz
Альбом (сингл)
Afreaka!
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) - фото 1
  • Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) - фото 2
  • Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748316
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Demon Fuzz
Альбом (сингл)
Afreaka!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Past, Present and Future, Disillusioned Man, Another Country, Hymn To Mother Earth, Mercy (Variation No. 1)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) виниловая пластинка

В марте 2026 года выходит специальное переиздание культового альбома группы Demon Fuzz — Afreaka! от лейбла Music On Vinyl. Afreaka! (оригинальный релиз — 1970 год) — это уникальный сплав афро-рока, психоделического соула и прогрессивного джаз-функа. Группа состояла из музыкантов, иммигрировавших в Великобританию из стран Содружества, и их музыка отражает микс культур: от карибских ритмов до британского андеграунда. Альбом ценится за длинные импровизационные композиции, использование органа Hammond B-3, мощных духовых секций и плотных фанковых грувов, которые впоследствии стали популярным материалом для семплирования у современных диджеев.

Отзывы о товаре Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Demon Fuzz
Альбом (сингл)
Afreaka!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Past, Present and Future, Disillusioned Man, Another Country, Hymn To Mother Earth, Mercy (Variation No. 1)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
В марте 2026 года выходит специальное переиздание культового альбома группы Demon Fuzz — Afreaka! от лейбла Music On Vinyl. Afreaka! (оригинальный релиз — 1970 год) — это уникальный сплав афро-рока, психоделического соула и прогрессивного джаз-функа. Группа состояла из музыкантов, иммигрировавших в Великобританию из стран Содружества, и их музыка отражает микс культур: от карибских ритмов до британского андеграунда. Альбом ценится за длинные импровизационные композиции, использование органа Hammond B-3, мощных духовых секций и плотных фанковых грувов, которые впоследствии стали популярным материалом для семплирования у современных диджеев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Demon Fuzz - Afreaka! (coloured) (8719262039636) виниловая пластинка - по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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