Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
604
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 748283
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Характеристики
Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003172219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
604
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Mu-Tron, Discotraxx, Another Breakfast With You, CSKA Sofia, The Way That I Found You, Paco!, Commodore Rock, Zmeyka, Playgirl, I'm With the Pilots, This Is Our Sound, He Took Her to a Movie, Laughing Cavalier, Ladybird, Jet Age, Skools Out...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mu-Tron, Discotraxx, Another Breakfast With You, CSKA Sofia, The Way That I Found You, Paco!, Commodore Rock, Zmeyka, Playgirl, I'm With the Pilots, This Is Our Sound, He Took Her to a Movie, Laughing Cavalier, Ladybird, Jet Age, Skools Out.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003172219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
604
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Mu-Tron, Discotraxx, Another Breakfast With You, CSKA Sofia, The Way That I Found You, Paco!, Commodore Rock, Zmeyka, Playgirl, I'm With the Pilots, This Is Our Sound, He Took Her to a Movie, Laughing Cavalier, Ladybird, Jet Age, Skools Out...
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mu-Tron, Discotraxx, Another Breakfast With You, CSKA Sofia, The Way That I Found You, Paco!, Commodore Rock, Zmeyka, Playgirl, I'm With the Pilots, This Is Our Sound, He Took Her to a Movie, Laughing Cavalier, Ladybird, Jet Age, Skools Out.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Ladytron - 604 (0067003172219) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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