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Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) виниловая пластинка

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Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Pre-Historic Metal
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) - фото 1
  • Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056830531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Pre-Historic Metal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
They Found One Of My Graves, Pre-Historic Metal, Siberian Thaw, Deeply Rooted, The Dry Wells Of Hell, So I Marched To The Sunken Empire, Eat Eat Eat Your Pride, Eon 4
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) виниловая пластинка

"Pre-Historic Metal" - студийный альбом метал-группы Darkthrone, выпущенный в 2026 году. Исполнительный продюсер – Фредерик Джуд. Издание на виниле черного цвета. Darkthrone - норвежская блэк-метал-группа, основанная в 1986 году в городе Колботн, Акерсхус. Изначально группа называлась Black Death и исполняла дэт-метал, но вскоре сменила название на Darkthrone и стала играть в стиле блэк-метал под влиянием групп Bathory и Celtic Frost.

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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056830531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Pre-Historic Metal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
They Found One Of My Graves, Pre-Historic Metal, Siberian Thaw, Deeply Rooted, The Dry Wells Of Hell, So I Marched To The Sunken Empire, Eat Eat Eat Your Pride, Eon 4
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Pre-Historic Metal" - студийный альбом метал-группы Darkthrone, выпущенный в 2026 году. Исполнительный продюсер – Фредерик Джуд. Издание на виниле черного цвета. Darkthrone - норвежская блэк-метал-группа, основанная в 1986 году в городе Колботн, Акерсхус. Изначально группа называлась Black Death и исполняла дэт-метал, но вскоре сменила название на Darkthrone и стала играть в стиле блэк-метал под влиянием групп Bathory и Celtic Frost.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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