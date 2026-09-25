Чашка алмазная зачистная Matrix 72991, 230 мм, Двухрядная
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72991, 230 мм, Двухрядная
Двухрядная алмазная зачистная чашка Matrix 72991 диаметром 230 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, — оснастка для углошлифовальных машин, предназначенная для грубой обработки бетонных, каменных, кирпичных, мраморных и гранитных поверхностей. Позволяет проводить зачистку швов, стыков, неровностей, удаление наплывов. Придает поверхности шероховатость для улучшения ее адгезивной способности перед нанесением строительных растворов. Чашка предназначена для профессионального применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 6 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Производительность — сегменты рабочей части расположены в 2 ряда, поэтому насадка снимает толстый слой материала.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитДиск алмазный отрезной DENZEL 73074, 230 х 22,2мм, сплошной, суп...
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723605, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 м...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитНабор бит и свёрл, магнитный адаптер, CrV, в пласт. боксе, 40 шт...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71260, 26 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70998, 24 x 1200 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717224, 12 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 6 ш...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723005, 1-10 мм, Р6М5К8-TiN, Golde...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73333, ф230 х 32 мм, 48 зубьев + ко...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитСверло алмазное по керамограниту Matrix 726963, 120 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитКожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шли...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНабор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 пре...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70990, 28 x 1000 мм, SDS PLUS
Двухрядная алмазная зачистная чашка Matrix 72991 диаметром 230 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, — оснастка для углошлифовальных машин, предназначенная для грубой обработки бетонных, каменных, кирпичных, мраморных и гранитных поверхностей. Позволяет проводить зачистку швов, стыков, неровностей, удаление наплывов. Придает поверхности шероховатость для улучшения ее адгезивной способности перед нанесением строительных растворов. Чашка предназначена для профессионального применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 6 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Производительность — сегменты рабочей части расположены в 2 ряда, поэтому насадка снимает толстый слой материала.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Matrix 72991, 230 мм, Двухрядная