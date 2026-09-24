Алмазная коронка Makita 22мм D-44460
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
22
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710211
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
Cталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
22
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
190
Описание товара Алмазная коронка Makita 22мм D-44460
Алмазная коронка M14x2 22 мм Makita D-44460 для УШМ Макита предназначена для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Выполнена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
Cталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
22
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Япония
Алмазная коронка M14x2 22 мм Makita D-44460 для УШМ Макита предназначена для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Выполнена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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