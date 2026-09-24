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Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 купить с доставкой в Москве
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Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197

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Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 - фото 1
Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 - фото 2
Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 - фото 3
Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
24
Длина, мм
250
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 - фото 1
  • Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 - фото 2
  • Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 - фото 3
  • Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710267
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Характеристики

Бренд
Makita
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
24
Длина, мм
250
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х4х2
Вес, г.
355

Описание товара Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197

Ударное сверло для сверления в бетоне, кирпичной и каменной кладке. V-образные канавки для лучшего отвода пыли. Режущих кромок - 2. Диаметр - 24 мм. Общая длина - 250 мм.



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Отзывы о товаре Бур Makita SDS-plus Vplus 24 250х200мм B-48197




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Характеристики
Бренд
Makita
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
24
Длина, мм
250
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Ударное сверло для сверления в бетоне, кирпичной и каменной кладке. V-образные канавки для лучшего отвода пыли. Режущих кромок - 2. Диаметр - 24 мм. Общая длина - 250 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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