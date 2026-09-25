Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ
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Характеристики
Описание товара Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ
Кожух для УШМ Denzel 76294 с пылеотводом совместим с алмазным, абразивным и твердосплавным шлифовальным инструментом диаметром 150, 180, 230 мм. Используется при проведении шлифовальных работ с бетонными, каменными, деревянными поверхностями и старыми лакокрасочными покрытиями. В конструкции предусмотрен патрубок для подключения к пылесосу — такое решение позволяет эффективно удалять пыль и обеспечивает чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Простая установка — благодаря быстросъемному креплению подготовка к работе не занимает много времени.
- Продуманная конструкция — регулируемая сдвижная секция обеспечивает хороший обзор, позволяет контролировать процесс шлифования, обрабатывать кромки, углы и другие труднодоступные участки.
- Безопасность — кольцевая щетка предотвращает вылет осколков и пыли на пользователя.
- Универсальность — в комплект поставки входят переходные кольца 54, 60, 62, 65 и 68 мм для УШМ, а также адаптер-переходник для подключения пылесоса 35/41 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Кожух для УШМ Denzel 76294 с пылеотводом совместим с алмазным, абразивным и твердосплавным шлифовальным инструментом диаметром 150, 180, 230 мм. Используется при проведении шлифовальных работ с бетонными, каменными, деревянными поверхностями и старыми лакокрасочными покрытиями. В конструкции предусмотрен патрубок для подключения к пылесосу — такое решение позволяет эффективно удалять пыль и обеспечивает чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Простая установка — благодаря быстросъемному креплению подготовка к работе не занимает много времени.
- Продуманная конструкция — регулируемая сдвижная секция обеспечивает хороший обзор, позволяет контролировать процесс шлифования, обрабатывать кромки, углы и другие труднодоступные участки.
- Безопасность — кольцевая щетка предотвращает вылет осколков и пыли на пользователя.
- Универсальность — в комплект поставки входят переходные кольца 54, 60, 62, 65 и 68 мм для УШМ, а также адаптер-переходник для подключения пылесоса 35/41 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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