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Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) купить с доставкой в Москве
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Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363)

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Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 1
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 2
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 3
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 4
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 5
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 6
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 7
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 8
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 9
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 10
Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Материал назначения
Металл
Длина, мм
25
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, магнитный адаптер для бит
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 1
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 2
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 3
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 4
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 5
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 6
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 7
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 8
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 9
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 10
  • Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692886
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Загружаем...
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Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363)
2 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Металл
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
32
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, магнитный адаптер для бит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
400

Описание товара Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363)

Набор бит с магнитным адаптером Gross 11363 из стали S2, в пластиковый кейсе, включает в себя 32 предмета для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Набор подойдет для выполнения ремонтных, монтажных и слесарных работ, в том числе для сборки мебели, бытовых электроприборов, самокатов и велосипедов. В комплект входят биты самых актуальных размеров, переходник с шестигранника на квадрат 1/4 дюйма и магнитный адаптер для бит.

Преимущества

  • Широкая комплектация — в одном наборе представлено 6 типов бит: PH и PZ калибров 1-3, SL калибров 3, 4, 5, 6, TORX и TORX Tamper (10, 15, 20, 25, 27, 30, 40), HEX 3-6
  • самые ходовые размеры PH2 и PZ2 поставляются по 2 штуки.
  • Долговечность — высококачественная японская легированная сталь S2 обеспечивает повышенную прочность и износостойкость бит.
  • Прочная фиксация — за счет металлического шарика переходник надежно удерживает торцевые головки без риска их выпадения (в комплект не входят).
  • Удобная работа даже в труднодоступных местах — битодержатель с магнитом и быстрозажимным механизмом обеспечивает устойчивую фиксацию насадок.
  • Высокий ресурс и защита от разрушения — битодержатель выполнен из высококачественной стали и хромирован для исключения коррозии.
  • Удобное хранение и перевозка — комплект поставляется в кейсе из ударопрочного пластика с металлическим замком-застежкой.
  • Быстрый подбор нужной насадки — схема комплекта по типоразмерам нанесена на крышку кейса.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Металл
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
32
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, магнитный адаптер для бит
Страна производитель
Китай
Описание

Набор бит с магнитным адаптером Gross 11363 из стали S2, в пластиковый кейсе, включает в себя 32 предмета для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Набор подойдет для выполнения ремонтных, монтажных и слесарных работ, в том числе для сборки мебели, бытовых электроприборов, самокатов и велосипедов. В комплект входят биты самых актуальных размеров, переходник с шестигранника на квадрат 1/4 дюйма и магнитный адаптер для бит.

Преимущества

  • Широкая комплектация — в одном наборе представлено 6 типов бит: PH и PZ калибров 1-3, SL калибров 3, 4, 5, 6, TORX и TORX Tamper (10, 15, 20, 25, 27, 30, 40), HEX 3-6
  • самые ходовые размеры PH2 и PZ2 поставляются по 2 штуки.
  • Долговечность — высококачественная японская легированная сталь S2 обеспечивает повышенную прочность и износостойкость бит.
  • Прочная фиксация — за счет металлического шарика переходник надежно удерживает торцевые головки без риска их выпадения (в комплект не входят).
  • Удобная работа даже в труднодоступных местах — битодержатель с магнитом и быстрозажимным механизмом обеспечивает устойчивую фиксацию насадок.
  • Высокий ресурс и защита от разрушения — битодержатель выполнен из высококачественной стали и хромирован для исключения коррозии.
  • Удобное хранение и перевозка — комплект поставляется в кейсе из ударопрочного пластика с металлическим замком-застежкой.
  • Быстрый подбор нужной насадки — схема комплекта по типоразмерам нанесена на крышку кейса.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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