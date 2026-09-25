Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная
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Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная
Комбинированная зачистная алмазная чашка Сибртех 72958 диаметром 125 мм имеет рабочие сегменты разной формы, поэтому эффективно справляется как с поэтапной черновой обработкой, так и с выравниванием, доведением до гладкости бетонных, мраморных, каменных, кирпичных и гранитных поверхностей. Рассчитана на бытовое применение, пригодится во время ремонта для снятия слоя штукатурки и других работ. Чашка используется в качестве оснастки на УШМ с посадочным диаметром 22,2 мм.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — корпус выполнен из стали и покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Высокий ресурс — высота сегментов составляет 5 мм, концентрация высокопрочных синтетических алмазов — 20%.
- Эффективная работа — специальные отверстия обеспечивают своевременный отвод шлама.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Комбинированная зачистная алмазная чашка Сибртех 72958 диаметром 125 мм имеет рабочие сегменты разной формы, поэтому эффективно справляется как с поэтапной черновой обработкой, так и с выравниванием, доведением до гладкости бетонных, мраморных, каменных, кирпичных и гранитных поверхностей. Рассчитана на бытовое применение, пригодится во время ремонта для снятия слоя штукатурки и других работ. Чашка используется в качестве оснастки на УШМ с посадочным диаметром 22,2 мм.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — корпус выполнен из стали и покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Высокий ресурс — высота сегментов составляет 5 мм, концентрация высокопрочных синтетических алмазов — 20%.
- Эффективная работа — специальные отверстия обеспечивают своевременный отвод шлама.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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