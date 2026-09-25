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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная купить с доставкой в Москве
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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная

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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 1
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 2
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 3
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 4
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 5
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 6
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 6
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
450

Описание товара Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная

Комбинированная зачистная алмазная чашка Сибртех 72958 диаметром 125 мм имеет рабочие сегменты разной формы, поэтому эффективно справляется как с поэтапной черновой обработкой, так и с выравниванием, доведением до гладкости бетонных, мраморных, каменных, кирпичных и гранитных поверхностей. Рассчитана на бытовое применение, пригодится во время ремонта для снятия слоя штукатурки и других работ. Чашка используется в качестве оснастки на УШМ с посадочным диаметром 22,2 мм.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — корпус выполнен из стали и покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Высокий ресурс — высота сегментов составляет 5 мм, концентрация высокопрочных синтетических алмазов — 20%.
  • Эффективная работа — специальные отверстия обеспечивают своевременный отвод шлама.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированная зачистная алмазная чашка Сибртех 72958 диаметром 125 мм имеет рабочие сегменты разной формы, поэтому эффективно справляется как с поэтапной черновой обработкой, так и с выравниванием, доведением до гладкости бетонных, мраморных, каменных, кирпичных и гранитных поверхностей. Рассчитана на бытовое применение, пригодится во время ремонта для снятия слоя штукатурки и других работ. Чашка используется в качестве оснастки на УШМ с посадочным диаметром 22,2 мм.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — корпус выполнен из стали и покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Высокий ресурс — высота сегментов составляет 5 мм, концентрация высокопрочных синтетических алмазов — 20%.
  • Эффективная работа — специальные отверстия обеспечивают своевременный отвод шлама.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная - по цене 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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