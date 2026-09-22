Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов
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Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Биты Philips: Ph1 — 2 шт.; Ph2 — 4 шт.; Ph3 — 1 шт.; Биты Pozidriv: Pz1 — 2 шт.; Pz2 — 5 шт.; Pz3 — 1 шт.; Биты Torx (звезда): T10 — шт.; T15 — 2 шт.; T20 — 2 шт.; T15 — 3 шт.; T30 — 2 шт.; T40 — 1 шт. Биты с плоским шлицем (Sloted): S 4- 1 шт.; S 5.5 — 1 шт.; S 6.5 — 1 шт.; Магнитный держатель.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732568
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Биты Philips: Ph1 — 2 шт.; Ph2 — 4 шт.; Ph3 — 1 шт.; Биты Pozidriv: Pz1 — 2 шт.; Pz2 — 5 шт.; Pz3 — 1 шт.; Биты Torx (звезда): T10 — шт.; T15 — 2 шт.; T20 — 2 шт.; T15 — 3 шт.; T30 — 2 шт.; T40 — 1 шт. Биты с плоским шлицем (Sloted): S 4- 1 шт.; S 5.5 — 1 шт.; S 6.5 — 1 шт.; Магнитный держатель.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х5
Вес, г.
270
Описание товара Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов
Набор бит Makita D-30667 используется совместно с гайковертами и шуруповертами при работе с крепежом. Магнитный держатель предназначен для надежной фиксации бит. Набор поставляется в удобном кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Биты Philips: Ph1 — 2 шт.; Ph2 — 4 шт.; Ph3 — 1 шт.; Биты Pozidriv: Pz1 — 2 шт.; Pz2 — 5 шт.; Pz3 — 1 шт.; Биты Torx (звезда): T10 — шт.; T15 — 2 шт.; T20 — 2 шт.; T15 — 3 шт.; T30 — 2 шт.; T40 — 1 шт. Биты с плоским шлицем (Sloted): S 4- 1 шт.; S 5.5 — 1 шт.; S 6.5 — 1 шт.; Магнитный держатель.
Страна производитель
Китай
Набор бит Makita D-30667 используется совместно с гайковертами и шуруповертами при работе с крепежом. Магнитный держатель предназначен для надежной фиксации бит. Набор поставляется в удобном кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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