Диск алмазный отрезной DENZEL 73045, 125 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 746247
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х1
Вес, г.
150
Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73045, 125 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез
Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73045, ф125 х 22,2 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на УШМ (болгарку) или плиткорез с посадочным диаметром 22,2 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73045, ф125 х 22,2 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на УШМ (болгарку) или плиткорез с посадочным диаметром 22,2 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной DENZEL 73045, 125 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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