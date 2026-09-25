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Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS

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Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 1
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 2
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 3
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 4
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 5
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 6
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 7
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 8
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 9
Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
плитка керамическая
Длина, мм
260
Ширина, мм
16
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 1
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 2
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 3
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 4
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 5
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 6
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 7
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 8
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 9
  • Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744985
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
плитка керамическая
Длина, мм
260
Ширина, мм
16
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х5х3
Вес, г.
340

Описание товара Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS

Плоское изогнутое зубило Gross 703143 длиной 260 мм, с рабочей частью шириной 40 мм, выполнено из стали CrMo и предназначено для установки в патрон под хвостовик SDS-plus. Используется с перфоратором для выполнения ударных работ, в том числе удаления кафельной плитки, старого слоя штукатурки и т.д. Изогнутая форма рабочей части упрощает работу в труднодоступных местах. Насадка пригодится на строительной площадке.

Преимущества

  • Эффективная работа с твердыми материалами — зубило из хромомолибденовой стали отличается высокой прочностью.
  • Надежность — за счет твердости 56 HRC оснастка выдерживает интенсивные ударные нагрузки без риска деформации.
  • Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
плитка керамическая
Длина, мм
260
Ширина, мм
16
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоское изогнутое зубило Gross 703143 длиной 260 мм, с рабочей частью шириной 40 мм, выполнено из стали CrMo и предназначено для установки в патрон под хвостовик SDS-plus. Используется с перфоратором для выполнения ударных работ, в том числе удаления кафельной плитки, старого слоя штукатурки и т.д. Изогнутая форма рабочей части упрощает работу в труднодоступных местах. Насадка пригодится на строительной площадке.

Преимущества

  • Эффективная работа с твердыми материалами — зубило из хромомолибденовой стали отличается высокой прочностью.
  • Надежность — за счет твердости 56 HRC оснастка выдерживает интенсивные ударные нагрузки без риска деформации.
  • Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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