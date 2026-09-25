Коронка Matrix 72435, BIMETAL, 35 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
35
Длина, мм
52
Комплектация
Коронка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 746095
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
380 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
35
Длина, мм
52
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х4
Вес, г.
100
Описание товара Коронка Matrix 72435, BIMETAL, 35 мм
Коронка Matrix BIMETAL 72435 диаметром 35 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 125 x 20 3655-125-12.7
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 8.0 х 117 мм, сталь Р6М5, класс А...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 6.0 х 93 мм, сталь М42, HSS...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 7.0 х 109 мм, сталь P6M5, (296...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 6 х 100 мм, тв.сплав ВС5, специальное по т...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитБур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстры...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704032, 32 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву Sparta 704055, 10-12-16-18-20-25 м...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитШлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75655, серия 14а, зе...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитШлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75658, серия 14а, зе...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитНасадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натура...
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
35
Длина, мм
52
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка Matrix BIMETAL 72435 диаметром 35 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка Matrix 72435, BIMETAL, 35 мм - по цене 380 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коронка Matrix 72435, BIMETAL, 35 мм