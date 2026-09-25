Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75655, серия 14а, зерн 5Н(P220), 240х170мм, 10шт, водост
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость, P
220
Длина, мм
240
Ширина, мм
170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 746802
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370 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость, P
220
Длина, мм
240
Ширина, мм
170
Количество предметов в комплекте
10
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х18х1
Вес, г.
180
Описание товара Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75655, серия 14а, зерн 5Н(P220), 240х170мм, 10шт, водост
Шлифлист водостойкий (240x170 мм; Р220; 10 шт.) Без бренда 75655 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Мелкозернистый абразив Р220 эффективен для финишной шлифовки.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Зернистость, P
220
Длина, мм
240
Ширина, мм
170
Количество предметов в комплекте
10
Страна производитель
Россия
Шлифлист водостойкий (240x170 мм; Р220; 10 шт.) Без бренда 75655 предназначен для обработки деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей. Устанавливается на вибрационные шлифмашины, приспособления для шлифования, а также может использоваться вручную. Мелкозернистый абразив Р220 эффективен для финишной шлифовки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75655, серия 14а, зерн 5Н(P220), 240х170мм, 10шт, водост - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифлист на тканевой основе Мир Инструмента 75655, серия 14а, зерн 5Н(P220), 240х170мм, 10шт, водост