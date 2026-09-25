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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть купить с доставкой в Москве
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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть

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Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 1
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 2
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 3
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 4
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 5
Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 1
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 2
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 3
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 4
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 5
  • Насадка полировальная &quot;под липучку&quot; Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х2
Вес, г.
40

Описание товара Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть

Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть



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Отзывы о товаре Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка полировальная "под липучку" Matrix 75952, 125 мм, натуральная шерсть - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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