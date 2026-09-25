Сверло по дереву перовое DENZEL 704184, 45 мм 6-гранный хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
45
Длина, мм
150
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 744857
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380 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
45
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х1
Вес, г.
100
Описание товара Сверло по дереву перовое DENZEL 704184, 45 мм 6-гранный хвостовик
Перовое сверло по дереву Denzel 704184 с 6-гранным хвостовиком предназначено для получения глубоких отверстий диаметром 45 мм в древесине, фанере, ДСП, ДВП, МДФ. Оптимально для получения сквозных и глухих отверстий. Сверло используется при проведении монтажных и столярных работ, будет полезно во время сборки мебели и для решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечная заточка — сверло из высокоуглеродистой стали HCS сохраняет работоспособность при интенсивных нагрузках.
- Чистый и ровный срез — благодаря центрирующему острию и боковым подрезателям оснастка не смещается во время сверления.
- Надежность — утолщенный стержень устойчив к деформации и перегрузкам в условиях профессионального применения.
- Долговечность — твердость режущих кромок составляет 52 HRC, нитридтитановое покрытие обеспечивает устойчивость к перегреву и коррозии.
- Удобная эксплуатация — шестигранный хвостовик надежно фиксируется в патроне, в том числе быстрозажимном.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
45
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Перовое сверло по дереву Denzel 704184 с 6-гранным хвостовиком предназначено для получения глубоких отверстий диаметром 45 мм в древесине, фанере, ДСП, ДВП, МДФ. Оптимально для получения сквозных и глухих отверстий. Сверло используется при проведении монтажных и столярных работ, будет полезно во время сборки мебели и для решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечная заточка — сверло из высокоуглеродистой стали HCS сохраняет работоспособность при интенсивных нагрузках.
- Чистый и ровный срез — благодаря центрирующему острию и боковым подрезателям оснастка не смещается во время сверления.
- Надежность — утолщенный стержень устойчив к деформации и перегрузкам в условиях профессионального применения.
- Долговечность — твердость режущих кромок составляет 52 HRC, нитридтитановое покрытие обеспечивает устойчивость к перегреву и коррозии.
- Удобная эксплуатация — шестигранный хвостовик надежно фиксируется в патроне, в том числе быстрозажимном.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву перовое DENZEL 704184, 45 мм 6-гранный хвостовик - стоимость товара 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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