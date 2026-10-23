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Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый купить с доставкой в Москве
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Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый

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Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 1
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 2
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 3
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 4
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 5
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 6
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 7
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 8
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 9
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 10
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 11
Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
32
Длина, мм
205
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 1
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 2
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 3
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 4
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 5
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 6
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 7
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 8
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 9
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 10
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 11
  • Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
32
Длина, мм
205
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
25х10х2
Вес, г.
230

Описание товара Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый

Облегченный разводной ключ Gross 15558 длиной 200 мм, из стали CrV, подходит для работы как с мелкими, так и с крупными крепежными элементами. Максимальный диапазон раскрытия зева составляет 32 мм. Конструкция инструмента усилена благодаря дополнительным ребрам жесткости на рукоятке. Ребристая рабочая поверхность губок обеспечивает надежный захват деталей и повышает точность работы.

Преимущества

  • Надежность — ключ выполнен из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Долговечность — корпус хромирован для защиты от образования коррозии.
  • Удобная эксплуатация — обливная рукоятка обеспечивает надежный хват.
  • Облегченный корпус — ключ весит 200 г, им можно долго работать без ощущения усталости.



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Отзывы о товаре Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
32
Длина, мм
205
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Облегченный разводной ключ Gross 15558 длиной 200 мм, из стали CrV, подходит для работы как с мелкими, так и с крупными крепежными элементами. Максимальный диапазон раскрытия зева составляет 32 мм. Конструкция инструмента усилена благодаря дополнительным ребрам жесткости на рукоятке. Ребристая рабочая поверхность губок обеспечивает надежный захват деталей и повышает точность работы.

Преимущества

  • Надежность — ключ выполнен из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Долговечность — корпус хромирован для защиты от образования коррозии.
  • Удобная эксплуатация — обливная рукоятка обеспечивает надежный хват.
  • Облегченный корпус — ключ весит 200 г, им можно долго работать без ощущения усталости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной GROSS 15558, 200 мм, CrV, кованый - по цене 1420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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