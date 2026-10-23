Ключ разводной GROSS 15569, 250 мм, CrV, тонкие губки, защитные насадки
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Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
50
Длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
В наличии
Код товара: 744221
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Загружаем...
2 000 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
50
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ разводной - 1 штЗащитные насадки - 2 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
34х13х3
Вес, г.
690
Описание товара Ключ разводной GROSS 15569, 250 мм, CrV, тонкие губки, защитные насадки
Ключ разводной GROSS 15569, 250 мм, CrV, тонкие губки, защитные насадки
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
50
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ разводной - 1 штЗащитные насадки - 2 шт
Страна производитель
Тайвань
Ключ разводной GROSS 15569, 250 мм, CrV, тонкие губки, защитные насадки
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Ключ разводной GROSS 15569, 250 мм, CrV, тонкие губки, защитные насадки - по цене 2000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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