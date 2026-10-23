Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV
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Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
В наличии
Код товара: 744223
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1 710 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
200
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
29х11х3
Вес, г.
330
Описание товара Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV
Разводной ключ с переставной губкой GROSS 15572 длиной 200 мм рассчитан на монтаж и демонтаж крепежа размером до 38 мм. Универсальный инструмент позволяет решать широкий спектр задач при проведении ремонтных работ дома, в гараже или в частной мастерской. Благодаря переставной губке ключ можно использовать в качестве трубного.
Преимущества
- Надежная конструкция — ключ из хромованадиевой стали выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Тонкие губки — инструмент удобен для работы в труднодоступных местах и захвата мелких деталей.
- Защита от разрушения — фосфатированная поверхность рабочих частей устойчива к образованию коррозии.
- Комфортная работа — обливная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из ладони.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
200
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Разводной ключ с переставной губкой GROSS 15572 длиной 200 мм рассчитан на монтаж и демонтаж крепежа размером до 38 мм. Универсальный инструмент позволяет решать широкий спектр задач при проведении ремонтных работ дома, в гараже или в частной мастерской. Благодаря переставной губке ключ можно использовать в качестве трубного.
Преимущества
- Надежная конструкция — ключ из хромованадиевой стали выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Тонкие губки — инструмент удобен для работы в труднодоступных местах и захвата мелких деталей.
- Защита от разрушения — фосфатированная поверхность рабочих частей устойчива к образованию коррозии.
- Комфортная работа — обливная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - по цене 1710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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