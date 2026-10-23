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Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка купить с доставкой в Москве
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Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка

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Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 1
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 2
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 3
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 4
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 5
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 6
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 7
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 8
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 9
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 10
Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
46
Длина, мм
185
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 1
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 2
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 3
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 4
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 5
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 6
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 7
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 8
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 9
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 10
  • Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744266
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
46
Длина, мм
185
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х2
Вес, г.
420

Описание товара Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка

Ключ разводной кованый Denzel 15754 длиной 185 мм, из стали CrV, с укороченной рукояткой и увеличенным раскрытием губок, используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов диаметром до 46 мм. Благодаря тонким губкам и укороченной рукоятке удобен для работы в труднодоступных местах. Имеет широкую область применения: сантехнические работы, мелкий бытовой ремонт, полупрофессиональная сфера и т. д.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — ключ изготовлен из закаленной хромованадиевой стали методом ковки.
  • Увеличенный ресурс — кованая конструкция усилена дополнительными ребрами жесткости на рукоятке.
  • Защита от разрушения — фосфатированная поверхность инструмента не подвержена коррозии.
  • Удобная эксплуатация — метрическая линейка на ключе помогает выставить нужный размах зева.
  • Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено специальное отверстие.



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Отзывы о товаре Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
46
Длина, мм
185
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ключ разводной кованый Denzel 15754 длиной 185 мм, из стали CrV, с укороченной рукояткой и увеличенным раскрытием губок, используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов диаметром до 46 мм. Благодаря тонким губкам и укороченной рукоятке удобен для работы в труднодоступных местах. Имеет широкую область применения: сантехнические работы, мелкий бытовой ремонт, полупрофессиональная сфера и т. д.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — ключ изготовлен из закаленной хромованадиевой стали методом ковки.
  • Увеличенный ресурс — кованая конструкция усилена дополнительными ребрами жесткости на рукоятке.
  • Защита от разрушения — фосфатированная поверхность инструмента не подвержена коррозии.
  • Удобная эксплуатация — метрическая линейка на ключе помогает выставить нужный размах зева.
  • Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено специальное отверстие.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка - по цене 1530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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