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Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка купить с доставкой в Москве
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Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка

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Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 1
Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 2
Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 3
Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 4
Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 5
Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 6
Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 7
Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 8
Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
43
Длина, мм
160
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 1
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 2
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 3
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 4
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 5
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 6
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 7
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 8
  • Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
43
Длина, мм
160
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
260

Описание товара Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка

Разводной ключ Gross 15566 длиной 160 мм, из стали CrV, с укороченной ручкой и широким диапазоном раскрытия зева до 43 мм, подходит для работы как с мелкими, так и с крупными крепежными элементами. Губки раскрываются на 50% больше, чем у стандартных ключей. Ребристая рабочая поверхность губок обеспечивает надежный захват деталей и повышает точность работы.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — ключ выполнен из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Укороченная рукоятка и тонкие губки — ключом удобно работать в труднодоступных местах.
  • Защита от ржавчины — хромированный корпус устойчив к коррозии, поэтому инструмент прослужит долго.
  • Облегченный корпус — ключом можно долго работать без усталости.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
43
Длина, мм
160
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Разводной ключ Gross 15566 длиной 160 мм, из стали CrV, с укороченной ручкой и широким диапазоном раскрытия зева до 43 мм, подходит для работы как с мелкими, так и с крупными крепежными элементами. Губки раскрываются на 50% больше, чем у стандартных ключей. Ребристая рабочая поверхность губок обеспечивает надежный захват деталей и повышает точность работы.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — ключ выполнен из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Укороченная рукоятка и тонкие губки — ключом удобно работать в труднодоступных местах.
  • Защита от ржавчины — хромированный корпус устойчив к коррозии, поэтому инструмент прослужит долго.
  • Облегченный корпус — ключом можно долго работать без усталости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной GROSS 15566, 160 мм, CrV, укороченная ручка - по цене 1640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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