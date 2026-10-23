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Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный купить с доставкой в Москве
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Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный

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Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 1
Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 2
Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 3
Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 4
Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 5
Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 6
Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 7
Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
30
Длина, мм
250
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 1
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 2
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 3
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 4
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 5
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 6
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 7
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744197
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
30
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х2
Вес, г.
520

Описание товара Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный

Никелированный разводной ключ Сибртех 15527 длиной 250 мм будет полезен монтажникам, газовщикам и другим мастерам для работы с резьбовыми соединениями. Регулируемые зажимные губки позволяют работать как с мелким, так и крупным крепежом, поэтому инструмент заменяет несколько гаечных ключей разного размера.

Преимущества

  • Высокий ресурс — ключ изготовлен из углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
  • Защита от воздействия влаги — благодаря никелевому покрытию инструмент устойчив к образованию коррозии.
  • Точность проводимых работ — на подвижной губке имеется точечная риска, а на неподвижной — измерительная шкала.
  • Комфортная работа — обливная рукоятка не выскальзывает из ладони.



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Отзывы о товаре Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
30
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Никелированный разводной ключ Сибртех 15527 длиной 250 мм будет полезен монтажникам, газовщикам и другим мастерам для работы с резьбовыми соединениями. Регулируемые зажимные губки позволяют работать как с мелким, так и крупным крепежом, поэтому инструмент заменяет несколько гаечных ключей разного размера.

Преимущества

  • Высокий ресурс — ключ изготовлен из углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
  • Защита от воздействия влаги — благодаря никелевому покрытию инструмент устойчив к образованию коррозии.
  • Точность проводимых работ — на подвижной губке имеется точечная риска, а на неподвижной — измерительная шкала.
  • Комфортная работа — обливная рукоятка не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной СИБРТЕХ 15527, 250 мм, никелированный - по цене 480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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