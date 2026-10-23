Ключ разводной Sparta 15544, 300 мм, двухкомпонентная рукоятка
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Характеристики
Материал
углеродистая сталь
Максимальное раскрытие губок, мм
35
Длина, мм
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 744210
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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал
углеродистая сталь
Максимальное раскрытие губок, мм
35
Длина, мм
300
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х7х2
Вес, г.
790
Описание товара Ключ разводной Sparta 15544, 300 мм, двухкомпонентная рукоятка
Разводной ключ Sparta 15544 длиной 300 мм, с двухкомпонентной рукояткой, имеет регулируемый зев и подходит для работы с любыми крепежными деталями диаметром до 35 мм, в том числе нестандартными. Инструмент заменяет целый комплект гаечных ключей и пригодится для бытового применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — ключ изготовлен из прочной и износостойкой углеродистой стали 45.
- Защита от разрушения — фосфатное покрытие предотвращает образование коррозии.
- Точная регулировка — миллиметровая шкала позволяет установить нужную ширину зева.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания ключа на крючок или гвоздь.
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Бренд
Sparta
Материал
углеродистая сталь
Максимальное раскрытие губок, мм
35
Длина, мм
300
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Разводной ключ Sparta 15544 длиной 300 мм, с двухкомпонентной рукояткой, имеет регулируемый зев и подходит для работы с любыми крепежными деталями диаметром до 35 мм, в том числе нестандартными. Инструмент заменяет целый комплект гаечных ключей и пригодится для бытового применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — ключ изготовлен из прочной и износостойкой углеродистой стали 45.
- Защита от разрушения — фосфатное покрытие предотвращает образование коррозии.
- Точная регулировка — миллиметровая шкала позволяет установить нужную ширину зева.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания ключа на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Ключ разводной Sparta 15544, 300 мм, двухкомпонентная рукоятка - по цене 640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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